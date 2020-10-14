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MasterChef'te Didem, Mehmet Şefi kızdırdı! 'Bu iş böyle yürümez'
MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan ratatouille yapmak için yarıştı. Yarışmacılardan Didem, şeflerin karşısına kötü bir tabakla çıktı. Mehmet Şef, Didem'e "Senin burada ömrün uzun değil" dedi.
MasterChef Türkiye'nin 9. haftasındaki ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, Danilo Şef'in imza tabağı olan ratatouille yemeğini yaparak yarıştılar.