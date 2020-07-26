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MasterChef'te bir ilk! Mehmet Şef oylamadan çekildi!
MasterChef Türkiye'de, elemeler devam ediyor. Düello heyecanının yaşandığı yarışmada Yakup Can Sıtacı, Batuhan Şendoğdu ve Arem Yüce'nin yollarına devam edebilmek için en iyi İslim Kebabı'nı yapmaya çalıştı. Ancak şefler arasında geçen puanlamada bir ilk yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Üçlü elemelerden sonra finale kalacak 16 yarışmacı belli olacak. İlk elemelerden geçen yarışmacılar üçlü düellolardan geçebilmek için yarışıyor.