MasterChef'te bir gerginlik daha! Hasan çılgına döndü, ortalık karıştı!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. İkişer kişilik gruplara ayrıla yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine beş kıtadan beş farklı yemeği yapmaya çalıştı.