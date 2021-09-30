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MasterChef'te bir gerginlik daha! Hasan çılgına döndü, ortalık karıştı!
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. İkişer kişilik gruplara ayrıla yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine beş kıtadan beş farklı yemeği yapmaya çalıştı.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. İkişer kişilik gruplara ayrıla yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine beş kıtadan beş farklı yemeği yapmaya çalıştı.