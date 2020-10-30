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MasterChef'te Ayyüce sirkeyi yanlışlıkla Eray'ın burnuna sıktı!

30 Ekim 2020 Cuma - 11:42 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 11:42

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye'de, 11'inci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu Çanakkale'de oynandı. Bu sırada oldukça ilginç anlar yaşandı.


MasterChef Türkiye 2020 ekibi, Çanakkale Valiliği'nin katkılarıyla Çanakkale’ye konuk oldu.
 
Mavi takımda yer alan Ayyüce Kamit, elindeki sirkeyi takım arkadaşına koklatmak isterken yanlışlıkla Eray Aksungur'un burnuna sıktı.
 
Kısa süreli rahatsızlık yaşayan yarışmacı, kenarda kendine geldi.
 
Bu sırada jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, "Oğlum ne yapıyorsun orada? Takım yarışıyor, sen neredesin?" diyerek, Eray'ı azarladı.
 
MasterChef Eray ise "Burnuma sirke sıktı şef. Burnumun içerisi yandı bitti" cevabını verdi.
 

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