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MasterChef'te ana kadroya giren son isim belli oldu! Unutkanlık ağlattı!
Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 28 Ağustos Cumartesi akşamı 50'nci bölümüyle ekranlara geldi. Programın dünkü bölümünde; yedek kadrosundan, ana kadrosuna geçecek ilk isim belirlendi. Öte yandan tadım öncesi büyük bir talihsizlik yaşayan Zerda, hatasını fark edince gözyaşlarını tutamadı. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...