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MasterChef'te ağlatan durum! Mehmet Şef yakaladı!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te anan kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen son bölümünde, talihsiz anlar yaşandı. Ana kadroya girmek için mücadele eden Samet'in yaptığı deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya'nın tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesinden sonra ise yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Şef Yalçınkaya "Bu kum değil, taş!" diyerek tepkisini gösterdi.