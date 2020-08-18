Masterchef'te 100 bin kişinin başvurduğu listeden sıyrılıp ve rakiplerini geride bırakan 16 kişi belli oldu. Masterchef Türkiye'nin 2020 kadrosu ilk kaptanlık oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Masterchef heyecanı yeni sezona başlarken pek çok kişi de Masterchef 2020 yarışmacılarını merak ediyor. Bu isimlerden biri de Tanya Kilitkayalı. Peki, Masterchef Tanya kimdir? Masterchef Tanya kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

Masterchef 2020'nin yarışmacı kadrosu belli oldu. 100 bin kişi arasından titizlikle seçilen ve oldukça zorlu aşamalardan ve elemelerden geçerek rakiplerini geride bırakan 16 kişi Masterchef ana kadrosuna seçildi. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak aşamalı eleme sistemi uygulandı. Bu elemelerden geçerek başarılı olan 16 Masterchef yarışmacısı büyük bir mücadele verecek. Masterchef Türkiye'nin 2020 kadrosu ilk kaptanlık oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Masterchef heyecanı yeni sezona başlarken pek çok kişi de Masterchef 2020 yarışmacılarını merak ediyor. Bu isimlerin başında da Tanya Kilitkayalı geliyor. Peki, Masterchef Tanya kimdir? Masterchef Tanya kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF YARIŞMACISI TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?