MasterChef'te mücadele devam ediyor. MasterChef eleme adayları dün yapılan yarışların ardından belli oldu. MasterChef'te kıyasıya rekabet devam ederken son dokunulmazlık oyunuyla birlikte potaya gidem isimler de kesinleşti. Kütahya'ya konuk olan Masterchef yarışmacıları birbirinden güzel yemekler hazırladı ve misafirler tarafından değerlendirildi. Puanlamalar sonrasında da kazanan takım belli oldu. Tahsin bireysel dokunulmazlığı aldı ve sona kalan 2 yarışmacı da eleme potasına girdi. MasterChef son eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potaya kimler gitti? İşte 28 Ekim MasterChef'te kazanan takım ve eleme adayları!

MasterChef heyecanı devam ediyor. 28 Ekim'de yayınlanan bölümde MasterChef eleme potasına giren isimler belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olduğu son bölüm büyük mücadeleye sahne oldu. MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Kütahya'ya konuk oldu. Misafirler tarafından puanlanan yemekler sonunda kazanan takım belli oldu. Kırmızı takım haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazandı. Gecenin sonunda ise eleme adayları Safanur ile Burcu olarak seçildi.

28 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?

Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Tahsin bir kez daha kendisini garanti altına aldı. Bu hafta mavi takımın hiçbir dokunulmazlık oyununu kazanamaması nedeniyle, 5. ve 6 eleme adayları için oylama yapılmadı.

Bir ilkin yaşandığı gecede mavi takımda aday olmayan üç kişi kaldı. Tahsin dokunulmaz olduğu için geriye kalan Safanur ile Burcu direkt eleme potasına girdi. Böylece MasterChef'in 28 Ekim tarihli bölümünde eleme adayları Safanur ve Burcu olarak belirlendi.

28 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Kütahya'da yöresel yemekler yapmak için tezgah başına geçti. Oldukça zor ve yetenek isteyen bu yemekler için şefler yarışmacılara hazırlamaları için sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı menüsünü verdi. Yöresel yemekler konseptini hazırlamaları için takımlara tam 1 saat süre tanındı.

Süre bitiminde yine yarışmacıların oldukça emek harcayarak yaptıkları yemekler konuk misafirlere ikram edildi. Misafirlerin kullandıkları oylar stüdyoda sayılırken 18-17 skorla kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bu sonuçla kırmızı takım 3-0 bu haftayı galip bitirdi. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta hazır bulundu. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara hazırlamaları için verdikleri süre sonrası yemeklerin tadına baktı.

Gecenin en başarılı ismi Tahsin seçildi. Tahsin, çarşamba gecesi de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmıştı.