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MasterChef Somer Sivrioğlu: Dört sezondur ilk defa...
Tv8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef, 23 Eylül Perşembe akşamı 75'inci bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılar, ana ürün olarak verilen patatesle yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonunda en iyi yemeği yapan isim belli oldu. MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu yarışmacının yemeğine kaşık attı. Sivrioğlu "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" açıklamasında bulundu.