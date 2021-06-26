Masterchef Somer Şef kimdir? Şef Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli? Somer Şef'in kariyeri ve hayatı

Ekranların ilgiyle izlenen yarışmalarından Masterchef'te jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, yeni sezonla birlikte en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Türk Mutfağı'nın geleneksel yemeklerini yeniden yorumlayan Somer Sivrioğlu kariyeri ile de dikkat çekiyor. Peki, Masterchef Somer Şef kimdir? Şef Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli? Somer Şef evli mi? Somer Şef'in kariyeri ve hayatı

Masterchef yeni sezona başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara yeniden merhaba diyecek olan Masterchef 2021'de yeni yarışmacılar izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Yeni sezonla birlikte Masterchef jürilerinden Şef Somer Sivrioğlu merak ediliyor. Peki, Masterchef Somer Şef kimdir? Şef Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli? Somer Şef evli mi? Somer Şef'in kariyeri ve hayatı...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR? İŞTE KARİYERİ

1971'de İstanbul , Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya 'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

Masterchef Türkiye isimli programda ilk sezon Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte sonraki sezonda da Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile hem sunuculuk hem de jürilik yaptı.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.