Masterchef Somer Şef kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Türkiye'de eleme turladı başladı. Yarışmacılar elemelerde en iyi yemeği yapmak ve jürilerin zorlu sınavından geçmek için kıyasıya mücadele ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanıyor. Masterchef yarışmacıları, yemekleri ve jüri üyeleri internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Masterchef jürisi Somer Şef kimdir? Şef Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Masterchef Somer Şef hayatı hakkında merak edilenler...

Masterchef Türkiye yarışmacılarının ön eleme turları devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 16 kişilik Masterchef kadrosuna girebilmek için yarışıyor. Masterchef yarışmacıları, yemekleri ve jüri üyeleri internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Masterchef jürisi Somer Şef kimdir? Şef Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Masterchef Somer Şef hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF JÜRİSİ SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul , Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya 'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

Masterchef Türkiye isimli programda ilk sezon Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte sonraki sezonda da Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile hem sunuculuk hem de jürilik yaptı.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.