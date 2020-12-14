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MasterChef Sefa kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Sefa kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, aslen nereli?