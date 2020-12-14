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MasterChef Sefa kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, aslen nereli?

14 Aralık 2020 Pazartesi - 0:14 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 10:35

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 ana kadro yarışmacılarından Sefa Okyay Kılıç ile ilgili detaylar merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Yarışmacıya ilişkin detayları merak edenler MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte biyografisi…


TV8'de yayınlanan 2020 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'a ilişkin detaylı bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapılıyor. Peki, MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
 
MASTERCHEF SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?
 
2020 MasterChef Türkiye izleyenleri tarafından yarışmacı Sefa Okyay Kılıç ile ilgili merak edilen MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
 
MasterChef Sefa, 13 Haziran 1996 Ankara doğdu. Sefa Okyay Kılıç, üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Bir abisi ve bir ablası olan Sefa Okyay, 2019 yılında Gazi üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur.
 
Ankara'da Metropolitan Hotels ve Ato Congressium'da, Antalya Rixos Premium Tekirova'da; İngiltere'de Fora Restaurants'da çalışma fırsatı bulan ve İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler almıştır.
 
Türkiye'de düzenlenen birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak görevlini sürdüren ve diğer birçok kongreye de katılma fırsatı bulan Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyanca'yı başlangıç düzeyinde konuşabilmektedir. Hala aktif bir şekilde sürdürmekte olduğu spor hayatını çeşitli branşlarda ilerletmektedir.
 
MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedek isimlerden katılan Sefa Okyay için yarışma yolculuğu ilk elemenin ardından başlamıştır.
 

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