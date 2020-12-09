Masterchef para ödülünü kim aldı? 8 Aralık Masterchef’te parayı (25 bin TL) kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de dün akşam 25 bin TL para ödüllü oyun heyecanı yaşandı. 8 Aralık akşamı MasterChef'te takımlar kurulduktan sonra yarışmacılar, seçtikleri bir tatlıyı yaparak para ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar hem yarıştı hem de jürilik yaptı. MasterChef Türkiye’nin 8 Aralık’ta yayınlanan bölümünde Serhat ikinci, Emir üçüncü olurken MasterChef’te para ödülünü kim kazandı? MasterChef’te 25 bin TL ödülü kim aldı? İşte MasterChef’te para ödülünü alan yarışmacı…

MasterChef ödül oyunu ile Salı akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TV 8 ekranlarında yayınlanan programın son bölümde kaptanlık oyunu oynandı ve takımlar oluşturuldu. Dün akşam, MasterChef 117. bölümde bir de ödül oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet şef bu haftaki ödül oyununda hem yemek yapılıp hem de yarışmacıların birbirine oy vereceğini duyurdu. Bir kişi seçtiği tatlıyı yaparken diğer beş yarışmacı onu değerlendirip puan verdi. Peki MasterChef oyun ödülünü kim kazandı? 25 bin TL ödülü kim aldı? 8 Aralık MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim kırmızı ve mavi takım yarışmacıların verdiği mücadelenin ardından belli oldu. İlk etapta ilk altıya kalan yarışmacılar yapacakları tatlıyı belirlemek için kura çekilişi yaptı. Çekilişte Eray lokma tatlısı, Özgül çikolatalı sufle, Serhat cheesecake, Emir trileçe, Sefa ekler tatlısı, Barbaros ise ayva tatlısı için eşleşti.

Yarışmacıların yapacağı tatlıların çekilmesinin ardından şefler tatlıların yapılış sırasının zorluğa göre olduğunu söyledi. Tatlılarını yapan yarışmacılar rakiplerine tatlıları ikram etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tek tek tatlılara oy verdi.

Süresi bittiğinde tabağına dokunan Sefa yarışmacı arkadaşlarının kararıyla toplamdaki oydan -5 puan aldı. MasterChef’te ödül oyunu için yarışmacıların verdikleri puanlar belli oldu.

Yapılan oylamaya göre, Eray ile Özgül 14’er puan,Emir 18 puan Sefa 13 puan Barbaros ise 21 puan aldı. Serhat ise 20 puan alarak ikinci oldu. Bu sonuçla MasterChef ödül oyununu kazanarak 25 bin TL değerindeki para ödülünü alan isim Barbaros oldu.

BARBAROS'TAN ÖDÜL AÇIKLAMASI

Ödülü kazanan Barbaros yakında Serhat'ın evleneceğini belirterek kazandığı 25 bin TL değerlindeki paranın düğüne gideceğini söyledi. Serhat da parayı kazanırsa düğünü yaptıklarında kazandığı paranın çocukların sağlığını ilgilendiren hayır kurumuna gideceğini belirtti.