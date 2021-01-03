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MasterChef para ödülü ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar ödül alacak?

03 Ocak 2021 Pazar - 17:06 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 17:06

Masterchef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Adım adım finale gelen yarışmacılar Serhat ve Barbaros bugün birincilik için kapışacak. Kıran kırana geçen Masterchef finalinde birinci olacak yarışmacıya verilecek ödül yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef para ödülü ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar ödül alacak? Masterchef Ödülü belli oldu mu? İşte Masterchef Ödülü ile ilgili merak edilenler...


Masterchef bu akşam yayınlanacak son bölümüyle ekranlarda olacak. Masterchef yarışmacıları Serhat ve Barbaros'un aylardır süren mücadelesi şampiyonlukla taçlanacak. Kıran kırana geçen Masterchef finaline bir adım kala izleyenler de Masterchef birincisinin ne kadar ödül alacağını merak ediyor. Peki, MasterChef para ödülü ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar ödül alacak? Masterchef Ödülü belli oldu mu? İşte Masterchef Ödülü ile ilgili merak edilenler...
 
 
Masterchef Türkiye'de sona gelindi. Aylardır süren düellolar, takım oyunları ve elemeler derken final oyununu oynayan Serhat ve Barbaros için bugün herşey değişecek. Son kozlarını paylaşacak iki rakip bugün yapacakları en güzel tabaklarla şeflerin gönlünü fethetmek için çabalayacak. Masterchef birincilik önlüğünü giymek MasterChef Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edecek Barbaros ve Serhat bu akşam son kez izleyici karşısına çıkacak.  
 
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR? 
 
MasterChef Türkiye 2020 için birinci olan kişiye verilecek ödül henüz belirlenmedi. Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş geçen yıl da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor. Bu yıl ki ödül miktarı ise henüz açıklanmadı. 
 
 

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