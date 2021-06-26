MasterChef Türkiye 2021'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği MasterChef Türkiye'nin ilk bölümünün tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenilen MasterChef Türkiye'de Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni sezonunun yarışmacılarını seçecek. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef saat kaçta? İşte Masterchef 2021 fragmanı!
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye başlıyor. MasterChef Türkiye'de yeni sezon için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Survivor'un şampiyonunun belirlenmesinin ardından MasterChef Türkiye yeni sezonuna merhaba diyecek. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef saat kaçta? İşte Masterchef 2021 fragmanı!
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Masterchef Türkiye'nin 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8'de ekrana geleceği belirtildi. Programın yarışmacıları ise henüz açıklanmadı. TV8'in yayın akışına göre, Masterchef Türkiye saat 20.00'de yeni sezona merhaba diyecek.
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZON FRAGMANI
Masterchef Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayımlandı.