Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef jüri üyeleri kim? Masterchef başlıyor!

MasterChef Türkiye 3. sezonu başlıyor. MasterChef Türkiye'nin yeni sezon fragmanları yayınlandı. MasterChef jürileri yarışmacıları bu sezonda da terletecek. Heyecanla beklenen yarışmanın başlayacağı tarih, yarışmacıları ve jüri üyeleri internette merak ediliyor. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef jüri üyeleri kim? Masterchef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte Masterchef yayın tarihi, yarışmacıları ve jüri üyeleri ile ilgili merak edilenler...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 3. yeni sezonu başlıyor. Masterchef jüri üyelerinin zorlu sınavından geçecek yarışma cıları yemekleri ile ateşli bir rekabet bekliyor. Peki 2020 MasterChef ne zaman başlayacak? Masterchef jüri üyeleri kim? Masterchef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte Masterchef yayın tarihi, yarışmacıları ve jüri üyeleri ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Türkiye 3. yeni sezonu ile başlıyor. Ünlü şeflerin sunduğu yarışma programında yarışmacılar en güzel yemekleri yapmak için mücadele edecek. MasterChef yarışmacılarını MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın zorlu sınavı bekliyor.

Dünyanın en zorlu yemek yarışması yeni bu sezonda en iyi yemek yapan Masterchef'ini arayacak.

2020 MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİM?

MasterChef'in 3. yeni sezonunda jüri koltuğunda oturan isimler geçtiğimiz yıl olduğu gibi Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya 'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

Masterchef Türkiye isimli programda ilk sezon Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte sonraki sezonda da Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile hem sunuculuk hem de jürilik yaptı.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV 'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi oldu.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ? EŞİ KİM?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa , İtalya, Katar Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika ' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Michelin yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok İnternational organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl da MasterChef’te jüri üyeliği yapmıştır.