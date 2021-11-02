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Masterchef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu mu yaptırdı?

02 Kasım 2021 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 17:43

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi. Dudaklarının şiş olduğu videosu kısa sürede gündem olan Yalçınkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Alerjim var bir ürüne, yapmayın" dedi.


TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın şişen dudağını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü şefin dolgu yaptırdığını iddia etti. Kısa sürede gündem olan şeften hakkındaki iddiaya jet yanıt geldi.
 
ESTETİK İDDİASINI YALANLADI
 
Hakkında yapılan "Yanlış görmüyorsam Mehmet şef dudak dolgusu yaptırmış" paylaşımını 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" ifadelerini kullandı.
 
 
Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde imza yemeklerini kendi özel tarifleri gibi paylaşanlara sitem etmişti.
 

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