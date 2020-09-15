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MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan isim belli oldu
MasterChef dün akşam 54. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bir haftayla birlikte kaptanlık yarışının yapıldığı yarışmada Furkan, Esra, Emir, Ayyüce, Sefa ve Tanya en iyi tabakları yaptı. Ardından mavi takım kaptanı belli oldu ve rakibini seçti. Sonrasında da kaptanlar arasında ilk takım oyunundaki 5 dakika ek süre için düello yapıldı. Yapılan tabakların ardından şefler ilk kez bu kadar rahat karar verdi. İşte kaptanlar düellosunu kazanan isim...
MasterChef 14 Eylül akşamında şefler yarışmacılardan bisküvi ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu.