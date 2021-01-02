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MasterChef jürisi Somer Şef'in sözleri olay oldu!
Bir YouTube programına katılan MasterChef programı jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu (Somer Şef), Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı söylemlerine tepki gösterdi. Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.
NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılan ünlü mutfak şefi Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri” iddiasına karşı çıktı.