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MasterChef jürisi Somer Şef en sevdiği yemeği açıkladı: Hastasıyım
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul’a katıldı. Açıklamalarda bulunan Somer Şef, en sevdiği yemeği 'Hastasıyım' diyerek açıkladı.
Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul yarın sona erecek. Ünlü şef Somer Sivrioğlu da Food Master’s Class etkinliğine katılmak ve stantları ziyaret etmek için TÜYAP’taydı.