Masterchef jürisi Mehmet Şef kimdir? Şef Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Türkiye'de eleme turladı başladı. Yarışmacılar elemelerde en iyi yemeği yapmak ve jürilerin zorlu sınavından geçmek için kıyasıya mücadele ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanıyor. Masterchef yarışmacıları, yemekleri ve jüri üyeleri internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Masterchef Mehmet Şef kimdir? Şef Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Masterchef Mehmet Şef hayatı ve kariyeri...

Masterchef Türkiye yarışmacılarının ön eleme turları devam ediyor. Bireysel elemelerden geçen yarışmacılar elemelerde kıyasıya rekabet ediyor. Yarışmacılar eleme turlarında en iyi yemeği yapmak ve jürilerin zorlu sınavından geçmek için zamanla yarışıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 16 kişilik Masterchef kadrosuna girebilmek için yarışıyor. Masterchef yarışmacıları, yemekleri ve jüri üyeleri internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Masterchef Mehmet Şef kimdir? Şef Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Masterchef Mehmet Şef hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

İtalya, Katar, Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu 'da doğdu. Fransa Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika ' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Michelin yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok İnternational organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl da MasterChef’te jüri üyeliği yapmıştır.