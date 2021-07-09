MasterChef'in son şampiyonu Serhat'tan şoke eden 'araba' itirafı!

MasterChef yarışmasının geçtiğimiz yılki şampiyonu Serhat, yarışmadan araba kazanmıştı. Herkesin arabayı aldığını sandığı Serhat ile ilgili esas gerçek ortaya çıktı.

Yeni sezonu başlayan MasterChef'te, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı, ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce, 'Şeflerle sadece yarışma içerisinde görüşüyoruz. Yarışma dışında ise "Merhaba", "Nasılsınız" gibi ufak tefek sohbetler oluyor. Onun dışında hepimizin şeflerle oturup saatlerce konuşması mümkün değil.' sözleriyle gündeme gelen Doğramacı, şimdi de kazandığı ödülle gündeme geldi.

850 Bin lira karşılığında bir araç kazanan Doğramacı, ödülle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

'Araba sadece benim değil. Biz araba yı Barbaros ile bölüştük. Arabayı da henüz alamadım ama Acun Medya benim için biraz acele davranacakmış, sağ olsunlar. Zaten biliyorsunuz, 6 ay ile 1 yıl arasında alınıyor.'

Bu açıklamanın ardından birçok kişi, Doğramacı'ya haksızlık yapıldığı iddialarını gündeme getirmeye başladı.