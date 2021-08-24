Masterchef ilk kaptan (mavi takım kaptanı) kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanlık düellosunu kim kazandı?

MasterChef’te ana kadro belirlendikten sonra ilk mücadele kaptanlık mücadelesi verildi. İlk kaptanlık için ana kadroya giren 16 yarışmacı, karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef kırmızı- mavi takımları ve kaptanları…

MasterChef 2021’de ana kadro yarışmacıları sezonun ilk kaptanlığı için kıyasıya mücadele etti. İlk olarak kaptanlık oyununu oynayan yarışmacılardan en iyi mantıyı yapan isim mavi takımın kaptanı oldu, ardından mavi takımın kaptanı kırmızı takımın kaptanını belirledi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef ilk kaptan kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanlık düellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

En iyi yemeği yaparak MasterChef 2021’in ilk takım kaptanı Burcu oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Burcu’nun kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim ise Eren oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma, Tunahan

KIRMIZI TAKIM: Eren, Şükrü, Emre, Mert, İbrahim, Dilara, Sergen, Milhan

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde mavi takım kaptanı Burcu ve kırmızı takım kaptanı Eren arasında oynanan düello oyununda 2-1'lik skorla kazanan isim mavi takım kaptanı Burcu oldu ve avantajı takımına kazandırdı.