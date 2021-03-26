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MasterChef Güzide'den Youtuber hakkında suç duyurusu!
2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon liralık villasıyla çok konuşulmuştu. Güzide Mertcan, hakkında iddialar ortaya atan YouTuber hakkında şikayetçi oldu.
2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, yarışmadan sonra sahip olduğu 7 milyon TL'lik villasıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Programda yarıştığı süre zarfında başarısının yanı sıra eviyle gündeme gelen Güzide Mertcan, "Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti.