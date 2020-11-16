MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında?

MasterChef'te eleme günü. Esra ve Barbaros son ikiye kaldı. MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Peki kim elendi? İşte MasterChef Esra ile ilgili ilgili bilgiler…

TV 8'in feneomen yarışması MasterChef'te eleme gecesi son ikiye Esra ve Barbaros kaldı. İddialı iki yarışmacı için karar verildi. MasterChef Esra Tokelli yarışmaya veda eden isim oldu. Esra, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef Esra bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Emir’i seçti. Türk mutfağındaki bilgisi ile dikkat çeken yarışmacı dikkat çekici bir perfonmansa imza attı.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?