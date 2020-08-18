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- Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masterchef Eray Aksungur hakkındaki bilgiler
Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masterchef Eray Aksungur hakkındaki bilgiler
18 Ağustos 2020 Salı - 18:00 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 18:02
Masterchef Türkiye'nin 2020 kadrosu ilk kaptanlık oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Pek çok kişi Masterchef 2020 yarışmacılarını merak ediyor. Bu isimlerden biri de iddialı bir başlangıç yapan Masterchef Eray Aksungur. Kendi adını taşıyan önlüğü almaya hak kazanıp 16 yarışmacı arasına girmeyi başaran Masterchef Eray, teknik bilgisi ile dikkat çeken isimlerden biri. Peki, Masterchef Eray kimdir? Masterchef Eray Aksungur kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray hakkındaki bilgiler...
Masterchef 2020'nin yarışmacı kadrosunda yer alan yaptığı yemekler, kullandığı teknikler ve sunumlarla dikkat çeken isimlerden olan Eray Aksungur programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef Eray kimdir? Masterchef Eray Aksungur kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF YARIŞMACISI ERAY KİMDİR?
Eray Aksungur, Bolu
lu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul
ve Bodrum
'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.
Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, Show TV
'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmıştır.