MasterChef Emir, babasının futbolcu olduğunu açıkladı! Hasan Elidemir kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarışan Emir Elidemir, yarışma sırasında babasından bahsetti.
Babası Hasan Elidemir’in milli futbolcu olduğunu söyleyen Emir, izleyicileri ve yarışmacıları şaşırttı.
MasterChef Emir Elidemir'in hayatını kaybeden babası Hasan Elidemir açıklamaların ardından merak konusu oldu.
MASTERCHEF EMİR’İN BABASI HASAN ELİDEMİR KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir’in babası Hasan Elidemir İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında dünyaya geldi. 1970 yılında İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Hasan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı.
Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir daha sonra emekliye ayrıldı.
İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir otel odasında yaşamını yitiren Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.