Masterchef Türkiye'de ilk eleme bugün yapılacak. İlk haftanın Masterchef eleme adayları belli oldu ve MasterChef'te eleme adayı olan 6 isim yarışmaya veda etmemek için tezgahta kıyasıya mücadele edecek. Peki, Masterchef eleme adayları kimler oldu? MasterChef'ten kim elenecek? İşte MasterChef Türkiye 2020 ile ilgili merak edilenler...

Masterchef 2020'de ilk hafta geride bırakılırken ilk eleme adayları da belli oldu. Masterchef'te Tanya kaptanlığındaki mavi takım Ayyüce kaptanlığındaki mavi takımla karşı karşıya geldi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirilen yemekler sonrasında her iki takımda eleme adaylarını belirledi. Dün akşam belirlenen son eleme adayları ile birlikte 6 kişi Masterchef'te kalma mücadelesi verecek. Peki, Masterchef eleme adayları kimler oldu? MasterChef'ten kim elenecek? İşte MasterChef Türkiye 2020 ile ilgili merak edilenler...

MasterChef'te Mavi takım ve Kırmızı takım arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık mücadelesi sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu.

Bugün ekranlara gelecek Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın eleme adayları yarışmada kalabilmek için tezgahlarda ter dökecek.

MasterChef Türkiye yeni bölümde altı eleme adayı arasında çekişmeli bir eleme oyunu oynanacak. Aralarından su sızmayan Duygu ile Ayyüce'nin arası oylama sırasında açılmıştı. İkilinin birbirleri için söyledikleri sözler dikkat çekti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan mavi takım 3. dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından incir meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini kırmızı takımdan Serhat yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Serhat ilk eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan Duygu oldu.

Masterchef eleme adayları şu şekilde:

Ayyüce - Kırmızı takım

Duygu - Kırmızı takım

Sedat - Kırmızı takım

Celal - Kırmızı takım

Esra - Mavi takım

Eray - Mavi takım