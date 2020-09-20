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Masterchef eleme adayları kimler oldu?

20 Eylül 2020 Pazar - 9:36 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 9:36

Dokunulmazlık oyunu kaybeden Kırmızı takım eleme potasına 2 isim daha gönderdi. Peki Masterchef eleme adayları kimler oldu?


Masterchef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde bir isim yarışmaya veda edecek. Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımdan 2 yarışması eleme potasına gitti. Kırmızı takımdan eleme potasında 4 isim olurken Mavi takımdan ise 2 isim yer alıyor. Peki 19 Eylül Masterchef eleme potasına kimler girdi?
 
19 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?
 
Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu. Eray eleme potasına Tanya'yı gönderdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda eleme potasına giden diğer isim ise Berker oldu.
 
İŞTE MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR
 
Serhat
 
Özgül
 
Sefa
 
Selin
 
Tanya
 
Berker

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