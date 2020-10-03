Masterchef 2020'de 7. haftanın sonuna yaklaşırken eleme adayları da belli oldu. Haftanın ilk 4 eleme adayı belli olurken son iki eleme adayı için bugün kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya gelecek. Masterchef'in bugünkü bölümünde yarışmacılar ve şefler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri sitesine konuk olacak. Yarışmacılar en güzel yemeklerini koruyucu aileler için yapacak. Peki, Masterchef'te bugün neler olacak? Masterchef eleme adayları kim? Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masterchef yeni bölüm fragmanı...
MASTERCHEF'TE BUGÜN NELER OLACAK?
Masterchef'in 7. haftasında kıran kırana geçen oyunların ardından haftanın ilk 4 eleme adayı belli oldu. Masterchef'te haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bugün koruyucu ailelerle bir araya gelecek. En güzel yemeklerini koruyucu ebeveynlere yapacak olan yarışmacılar, ailelerin hikayeleri ile duygusal anlar yaşayacak. Koruyucu ailelere dikkat çekmeyi amaçlayan programın konukları arasında "Türkiye Cumhuriyeti‘nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir.” sözleriyle dikkat çeken Kaymakam Murtaza Ersöz yer alacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
Bu hafta Kırmızı takımdan Esra ve Duygu eleme potasına adını yazdırırken; Mavi takımdan Uğur ve Didem eleme potasında yer aldı.
MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.