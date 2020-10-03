Masterchef Türkiye 2020'nin 7. haftasında kıran kırana geçen oyunların ardından haftanın ilk 4 eleme adayı belli oldu. Bugün de 2 adayın eleme potasına gönderileceği Masterchef'te duygu dolu anlar yaşanacak. Ekranların sevilen yarışma programında bu hafta Masterchef yarışmacıları ve şefleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri sitesine konuk oluyor. Koruyucu aileler ile bir araya gelecek olan Masterchef ekibi, koruyucu aileliğe dikkat çekecek. Peki, Masterchef'te bugün neler olacak? Masterchef eleme adayları kim? Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masterchef'in yeni bölüm fragmanı ve merak edilenler...

Masterchef 2020'de 7. haftanın sonuna yaklaşırken eleme adayları da belli oldu. Haftanın ilk 4 eleme adayı belli olurken son iki eleme adayı için bugün kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya gelecek. Masterchef'in bugünkü bölümünde yarışma cılar ve şefler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri sitesine konuk olacak. Yarışmacılar en güzel yemeklerini koruyucu aileler için yapacak. Peki, Masterchef'te bugün neler olacak? Masterchef eleme adayları kim? Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masterchef yeni bölüm fragmanı...

MASTERCHEF'TE BUGÜN NELER OLACAK?

Masterchef'in 7. haftasında kıran kırana geçen oyunların ardından haftanın ilk 4 eleme adayı belli oldu. Masterchef'te haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bugün koruyucu ailelerle bir araya gelecek. En güzel yemeklerini koruyucu ebeveynlere yapacak olan yarışmacılar, ailelerin hikayeleri ile duygusal anlar yaşayacak. Koruyucu ailelere dikkat çekmeyi amaçlayan programın konukları arasında "Türkiye Cumhuriyeti‘nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir.” sözleriyle dikkat çeken Kaymakam Murtaza Ersöz yer alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta Kırmızı takımdan Esra ve Duygu eleme potasına adını yazdırırken; Mavi takımdan Uğur ve Didem eleme potasında yer aldı.