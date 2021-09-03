Masterchef eleme adayları! 2 Eylül Masterchef’te eleme potasına kimler gitti? İşte haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı

Masterchef’in 2 Eylül’de yayınlanan bölümünde mavi takım dokunulmazlığı kaybedince bu kez kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunca en iyi tabak Milhan'ın tabağı seçildi ve Milhan 3. aday için bir isim söyledi, 4. Eleme adayı da yapılan oylama ile belirlendi. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? İşte Masterchef eleme adayları

MasterChef yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. anilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ilk dokunulmazlık oyununda Fas mutfağının yemeklerini yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından şefler yemeklerin tadına bakarak oy birliği ile kazanan takımın kırmızı takım olduğunu açıkladı. Bu sonuçla mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, mutfağa bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için girdi. Bu turda yarışmacılar, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyununda ciddi mücadele verdi. Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Oy birliği ile yemeğini en iyi yapan yarışmacı Milhan seçildi. Böylece Milhan bireysel dokunulmazlığı kazandı. 2 Eylül Masterchef’te eleme potasına kimler gitti? İşte Masterchef’te eleme adayları

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlığı kazanan Mihan’ın eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası, 6 oyla arkadaşlarında en fazla oy alan Fatma ikinci elenme adayı oldu. Bu hafta eleme potasında 6 kişi arasında yer alacak iki isim Emre ve Fatma oldu.

1. eleme adayı : Emre

2. eleme adayı : Fatma

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı : Dilara