Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef'te ilk önlüğü kim aldı?

MasterChef Türkiye'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken yarışmacılar büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Tüm Türkiye'nin kalbine taht kuran Survivor 2020 yarışmacıları MasterChef stüdyosuna geldi. Survivor 2020'nin yıldız isimleri Mert, Ardahan, Cemal Can, Berkay ve Evrim Masterchef yarışmacılarıyla ödül oyununda yemek yaptı. Kura çekimi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray - Berkan şeklinde eşleşen yarışmacılar, birbirinden farklı yemekler yaparak şeflerin beğenisine sundu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eğlenceli anların yaşandığı ödül oyununu ise en iyi yaratıcı yemeğin yaparak ve 30 bin liralık ödülü kazanan ikilisi Emir - Cemal Can ikilisi oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de adım adım sona yaklaşılırken 18. haftanın 4. eleme adayı da dün akşam ekranlara gelen son bölümde belirlendi. Kıran kırana geçen düellolar büyük bir heyecana sahne oldu. Temmuz ayında başlayan mücadelede son beşlinin kaldığı 18. haftada kıyasıya mücadeleler sonunda 3 eleme adayı belli olmuştu. Son ikiye kalan Özgül ve Emir arasında ise son eleme adayını belirlemek için düello oynandı. Yarışmacılardan 45 dakikalık sürede Mehmet şefin Istakoz Mousse isimli imza tabağının yapılması istendi. Özgül eleme finaline giden 4. isim oldu.
MASTERCHEF'TE İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
Verilen süre sonunda şefler, düelloyu kazanan ve ilk çeyrek finalist olarak üniforma üzerine ismini yazdırmaya hak kazanan yarışmacının Emir olduğunu açıkladı.
DİĞER ELEME ADAYLARI
20 Aralık Pazar akşamı yani bu akşam oynanacak eleme oyununun sonucunda Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasından bir isim hayallerine veda edecek.
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