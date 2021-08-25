MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye’de dün akşam yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Esnaf lokantası yemeklerini en iyi yapan kırmızı takım yarışmacıları oyunu kazanırken, mavi takım yarışmacıları eleme adayı belirlemeye çalıştı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu, kim hangi takım potaya girdi? İşte Masterchef 24 Ağustos 2021 programında olanlar…

Masterchef’te yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye’de takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için şeflerin istediği ezogelin çorbası, içli pilav, işkembeli nohut, kuru fasulye, patlıcan musakka, incik haşlama ve revaniyi yaptı. Yemekleri tek tek değerlendiren şefler kazanan takımı açıkladı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu 24 Ağustos? Dün MasterChef’te potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

DOKUNUZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Burcu ve Eren'in kaptan olarak oluşturduğu takımlardan kırmızı takım, mavi takımı 4-3 yenerek dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ HASAN OLDU

MasterChef Türkiye'de kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgâha geçti. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı Som'u yaptı. Şefler tadım yaptı ve yemekleri değerlendirdi. Yapılan değerlendirmenin ardından Safanur, Burcu ve Hasan'ı en başarılı olan isimler oldu. Bu üç isim arasından gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan ise bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi. Tartışmaların yaşandığı konseyde Fatma ve Tahsin'in adı beşer kez yazıldı. Bu durumda ikinci eleme adayını da takım kaptanı Burcu belirledi ve Tahsin'in adını verdi.

Böylece MasterChef'in yeni sezonun ilk eleme adayları Tunahan ve Tahsin oldu.