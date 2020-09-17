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MasterChef'e damgasını vurdu! Resmen şov yaptı
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, dün akşam 56. bölümüyle ekranlara geldi. Masterclass eğitimlerinin yapıldığı geceye, Mehmet Yalçınkaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl da benzer bir şov yapan ünlü şef, gözlerini bağladı ve bütün tavuğu gözleri kapalı şekilde parçalara ayırdı. Ardından eğitimlerini alan yarışmacılar, daha sonra ödül oyununda karşı karşıya geldi. Masterclass oyunundaki yeni kuralları da Somer Şef açıkladı. İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, yarışmacılar; Mehmet Şef'in yaptığı şovu büyük heyecanla izledi.