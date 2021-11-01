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Masterchef'e damga vuran olay! Yıllar sonra ilk kez oldu, görenler inanamadı, Danilo Şef...
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımdaki ana kadro yarışmacıları kritik eleme gecesinde mücadele verdi. Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu arasından birisi bu haftanın veda eden ismi oldu. Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en az başarılı yapan yarışmacı şampiyonluk hayallerini kaybetti. Yarışmanın izleyenleri tarafından “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu üzerinden detayları araştırıyor. Öte yandan Geceye damgasını vuran olay ise Danilo Şef'in yıllar sonra yaptığı hareket oldu.