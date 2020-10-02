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MasterChef Duygu Esra Erol'un programına katılmış
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yarışmacılarından Duygu Acarsoy, hafta başı ekrana gelen bölümde ilk eşi tarafından dolandırıp kendisiyle boşandıktan 14 gün sonra da en yakın arkadaşıyla evlendiğini anlattı. Bu açıklamaların ardından Duygu'nun Esra Erol'un programına konuk olduğu ortaya çıktı. Eski eşi hakkında canlı yayına bağlanıp konuşan Duygu'nun anlattıkları herkesi şaşırttı.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.