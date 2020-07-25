Masterchef Türkiye'de üçlü eleme düelloları başladı. Yarışmacılar üçlü elemelerde en iyi yemeği yapmak ve Masterchef jürilerin zorlu sınavından geçmek için kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanıyor. Masterchef yarışmacıları kadar yemekler ve jüri üyeleri izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Danilo Şef kimdir? Şef Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Danilo Şef hayatı ve kariyeri...

Masterchef Türkiye yarışmacılarının üçlü eleme turları devam ediyor. İlk elemelerden geçen yarışmacılar üçlü yarışlarda kıyasıya rekabet ediyor. Yarışmacılar üçlü elemelerde en iyi yemeği yapmak ve jürilerin zorlu sınavından geçmek için ter döküyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacıları kadar jüri üyeleri internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Peki, Masterchef Danilo Şef kimdir? Şef Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Danilo Şef hayatı ve kariyeri...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalya n yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV 'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ? EŞİ KİM?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.