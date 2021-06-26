Masterchef'ye yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Sevilen yarışma programlarından Masterchef başlıyor. Yemek savaşlarının yaşanacağı Masterchef'in yeni sezonda en çok merak edilen isimlerin başında İtalyan Şef Danilo Zanna geliyor. Peki, Masterchef Danilo Şef kimdir? Şef Danilo Zanna kaç yaşında? Masterchef Danilo Zanna nereli, eşi kim? İşte Masterchef Danilo Zanna hayatı ve kariyeri

İtalyan Şef Danilo Zanna Masterchef'in yeni sezonuyla birlikte yeniden gündem oldu. Aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başlayan Danilo Zanna, Türkiye'de kariyerini devam ettiriyor. Masterchef'te jüri üyesi olan Danilo Zanna'nın kariyeri merak ediliyor. Peki, Masterchef Danilo Şef kimdir? Şef Danilo Zanna kaç yaşında? Masterchef Danilo Zanna nereli, eşi kim? İşte Masterchef Danilo Zanna hayatı ve kariyeri...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalya n yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV 'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ? EŞİ KİM?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.