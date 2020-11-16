MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Barbaros Yoloğlu yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. TV 8'in fenomen yarışmasının öne çıkan isimlerde olan MasterChef Barbaros Yoloğlu Esra ile birlikte eleme adayı olarak son ikiye kaldı.on haftalarda sıklıkla eleme potasına giren MasterChef Barbaros geçtiğimiz hafta da hazırladığı tabaklarla şefler tarafından beğenilerek son anda elenmekten kurtulmuştu. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? İşte, MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.

MasterChef'in fenomen isimlerinden olan Barbaros Yoloğlu Esra ile birlikte eleme adayı oldu. Hazırladığı yemekler ve girdiği diyaloglar ile gündem olan MasterChef Barbaros tartışma içerisine girmesi ve söylemleri ile zaman zaman tepki de alıyor. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı,mutfakta her konuda iyi olabileceği vurguluyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun ’un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.