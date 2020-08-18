Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masterchef Ayyüce Kamit hakkında merak edilenler...

Masterchef 2020'nin yarışmacı kadrosunda yer alan yaptığı yemekler ve sunumlarla dikkat çeken isimlerden olan Ayyüce Kamit programın takipçileri tarafından araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Masterchef Ayyüce kimdir? Masterchef Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli? Masterchef Ayyüce Kamit hakındaki bilgiler
MASTERCHEF YARIŞMACISI AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.