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MasterChef 2021'e kim veda etti? Belli oldu
Tv8 ekranlarının çok sevilen yemek yarışması MasterChef, 3 Ekim Pazar akşamı 82'nci bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanı yaşanan gecede, tezgah başına geçen yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisin yaptı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. İşte MasterChef 2021 son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren yarışmacılar, en iyi yemekleri yaparak bir hafta da yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.