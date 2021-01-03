MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu Serhat mı?

MasterChef'i bu akşam kim kazandı? Masterchef Şampiyonu 2020 kim oldu? soruları MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de 3 Ocak 2021 akşamı final heyecanı yaşandı. Son 4'e Özgül, Emir, Barbaros ve Serhat kalmıştı. Finale ise Barbaros ve Serhat kaldı. Serhat ve Barbaros arasında gerçekleşen MasterChef final yarışmasında kazanan yarışmacı canlı yayında belli oldu. Peki MasterChef Şampiyonu 2020 kim oldu? İşte, 2020 MasterChef finalinde yaşananlar...

BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU

MasterChef 2020 ödülü olarak Jeep marka bir araba açıklandı. Peki ama MasterChef verilen araba hangi model?