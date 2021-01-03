MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu Serhat mı?

MasterChef'i bu akşam kim kazandı? Masterchef Şampiyonu 2020 kim oldu? soruları MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de 3 Ocak 2021 akşamı final heyecanı yaşandı. Son 4'e Özgül, Emir, Barbaros ve Serhat kalmıştı. Finale ise Barbaros ve Serhat kaldı. Serhat ve Barbaros arasında gerçekleşen MasterChef final yarışmasında kazanan yarışmacı canlı yayında belli oldu. Peki MasterChef Şampiyonu 2020 kim oldu? İşte, 2020 MasterChef finalinde yaşananlar...
BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU
MasterChef 2020 ödülü olarak Jeep marka bir araba açıklandı. Peki ama MasterChef verilen araba hangi model?
MasterChef 2020 verilen araba modeli Jeep Renegade olarak dikkat çekti. Arabanın yaklaşık 300 BİN TL olduğu bilinmektedir.
ŞAMPİYON BELLİ OLDU
MasterChef 2020 finali sonrasında şampiyon Serhat oldu.
MASTERCHEF FİNALİN İLK TURUNDA NELER YAPILDI?
133. bölümde Serhat ile Barbaros, büyük finalin ilk turunda şeflerin karşısına çıktı. Yarışmacılar, canlı yayında avantajlı olmak için sonuna kadar mücadele etti. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi. İşte, 2 Ocak Cumartesi MasterChef büyük finalin ilk gününde yaşananlar...
MasterChef Türkiye 2020 büyük finali bu yıl iki günde yapıldı. İlk turda yaratıcılık üzerine üç oyun oynandı.
1. Oyun: Yarışmacılara ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi.
2. Oyun: Dört temel malzeme ile yapılacak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi.
3. Oyun: Yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren bir yemeği yapmaları istendi.
BÜYÜK FİNAL PUAN DURUMU
1. oyun
Danilo Şef Serhat'a 8 puan verdi
Danilo Şef Barbaros'a 9 puan verdi.
Somer Şef Serhat'a 8 puan verdi.
Somer Şef Barbaros'a 8 puan verdi.
Mehmet Şef Serhat'a 7 puan verdi.
Mehmet Şef Barbaros'a 8 puan verdi.
Barbaros 25 Serhat 23
2. oyun
Mehmet Şef Serhat'a 7, Barbaros'a 7 puan verdi.
Somer Şef Serhat'a 7, Barbaros'a 7 puan verdi.
Danilo Şef Serhat'a 7 puan, Barbaros'a 7 puan verdi.
Barbaros 46 Serhat 44
3. oyun
Mehmet Şef Barbaros'a 7 Serhat'a 8 puan verdi.
Danilo Şef Serhat'a 7 Barbaros'a 8 puan verdi.
Somer Şef Serhat'a 7 Barbaros'a 8 puan verdi.
Barbaros 69 Serhat 66
4. oyun
Mehmet Şef Serhat'a 8 puan, Barbaros'a 7 puan verdi.
Somer Şef Serhat'a 8 puan, Barbaros'a 8 puan verdi.
Danilo Şef Serhat'a 9 puan, Barbaros'a 8 puan verdi.
Barbaros 92 Serhat 91
5. oyun
Somer Şef Serhat'a 9 puan, Barbaros'a 8 puan verdi.
Danilo Şef Serhat'a ve Barbaros'a 9'ar puan verdi.
Mehmet Şef Barbaros'a 9 Serhat'a 8 puan verdi.
Barbaros 118 Serhat 117
İmza yemeği
Danilo Şef Serhat'a 9 Barbaros'a 8 puan verdi.
Mehmet Şef Serhat'a 9, Barbaros'a 8 puan verdi.
Somer Şef Serhat'a 9 Barbaros'a 8 puan verdi.
Barbaros 141 Serhat 144