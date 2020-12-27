Masterchef 2. finalist kim oldu? Masterchef'te kaşık atmak ne demek? Masterchef eleme adayları!

Masterchef'te adım adım sona yaklaşılırken eleme adaylarının verdiği mücadele sonrasında finalist olan son isim de belli oldu. Serhat'ın ilk finalist olarak belirlenmesinin ardından dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde ikinci finalist de belli oldu. Özgül, Emir ve Barbaros potadan çıkmak için verdikleri mücadele de önce Şef Maksut'un tabağını yaptılar sonra da ananas ile yeni bir tabak hazırladılar. 2. finalistin belirlendiği üçüncü aşamada ise yarışmacılar baklava açtılar. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef'te tüm aşamaları başarıyla geçen yarışmacı ikinci finalist olarak büyük mücadeleye hak kazandı. Yeni bölümde ise Somer Şef'in kaşık attığı fragman geceye damgasını vurdu. Peki, Masterchef 2. finalist kim oldu? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef'te kaşık atmak ne demek? İşte son bölümde yaşananlar ve Masterchef'in yeni bölümü ile ilgili detaylar...

MasterChef'te 2. finalist cumartesi akşamı yayınlanan son bölümde belli oldu. Televizyon ekranlarında çeyrek final heyecanına devam eden MasterChef'in son bölümünde Özgül, Emir ve Barbaros'un finalist olmak için verdiği mücadele nefesleri kesti. Üç aşamadan oluşan ve finalistin belli olduğu mücadelede yarışmacılar, önce Maksut Şef'in en zor tabağını yaptı, sonra da ananas ana ürünüyle yaratıcılık yemeği çıkardılar. Son aşamada ise yarışmacılar Tükr Mutfağı'nın en çok bilinen ve en zor tatlısı bakalava açtılar.

MASTERCHE'TE 2. FİNALİST KİM OLDU?

Mastercehf yarışmacıları Özgül, Emir ve Barbaros'un verdiği mücadele sonunda, şeflerin oylamasıyla finalist olan isim Barbaros oldu. Şef Maksut Aşkar'ın menüsü ve diğer tabakların yapıldığı gecede, böylece şeflerden toplam 66 puan alan Barbaros'U Serhat'ın yanına çıkarak finale adını yazdırdı. Emir ve Özgül ise pazar günü eleme oyun u oynamak için potada kaldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından finale yükselen ikinci isim 66 puan alan Barbaros oldu. MasterChef yarışmacıları Barbaros, Özgül ve Emir'in karşılaştığı üçlü turda, yarışmacılar ilk etapta, şef Maksut Aşkar'ın yemeğini yapmak tezgah başına geçti.

59 dakika sürenin sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. İlk turun sonunda Barbaros 29 puan alarak oyunun birincisi seçildi.

İkinci turda ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yaratıcılık oyununda ana ürün olarak "ananas" verdi. Şefler bu oyunda bir dakikalık düşünme, 3 dakika market alışverişi sonrasında toplamda yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. İkinci oyun sonunda ise Barbaros 23, Özgül ve Emir 16 puan aldı. Toplam 52 puan alan Barbaros böylece ikinci oyunun da galibi oldu. Özgül'ün toplam puanı ise 40 olurken Emir, 41 puan aldı.

Üçüncü ve son oyunda ise bu kez yarışmacılardan "Baklava" yapması istendi. Baklava oyununda ise şefler yarışmacılara tam 75 dakika süre tanıdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, Barbaros 14, Özgül 17, Emir 13 puan aldı. Toplam üç oyun sonunda, Özgül 57, Barbaros 66, Emir ise 54 puan aldı. Barbaros ikinci finalist olurken, pazar akşamı oynanacak eleme oyununa Özgül ve Emir kaldı. Elenen isim 27 Aralık akşamı belli olacak.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Son bölümün hemen ardından yayınlanan Masterchef'in yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in kaşık attığı anlar geceye damgasını vurdu. MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.