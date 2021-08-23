Masterchef ana kadroya kimler girdi, Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu. MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan ana kadroya giren 16. son yarışmacı da seçildi. Peki, Masterchef Sergen ana kadroya girdi mi? İşte Masterchef ana kadro…

MasterChef Türkiye'de 3 hafta süren ana kadro seçmeleri dün akşam yayınlanan bölümle tamamlandı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu programda ana kadroya giren 16. kişi belli oldu. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk etapta yarışmacılar şeflerin isteği doğrultusunda dalyan köfte yaptı. Köfteyi en iyi yaparak üst tura çıkan isimler Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün olarak ise kavun verildi. Peki, Masterchef 16. yarışmacı kim oldu? Sergen ana kadroya girdi mi, Masterchef 2021 ana kadroda kimler var?

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU, SERGEN ANA KADRODA MI?

Sergen ise kavun ve peyniri kullanarak soğuk başlangıç tabağı hazırladı. Yemeğini ustalık eseri olarak tanımlayan Sergen, "Kavunlu ve peynirli mayonez yaptım. Kavun denince akla gelen ilk şey peynir. Kavun peynir en iyi ikili. Bir de fesleğenli kavunlu yağ yaptım" dedi ve iki aşamalı oyunları en iyi şekilde tamamlayarak kadroya son isim olarak girdi.

Ana kadroya giren son isim olduğu için büyük bir mutluluk yaşayan Sergen, yaşadığı mutluluğu jüri üyeleriyle paylaştı. Sergen'in tabağı hakkında konuşan Somer Sivrioğlu, "Oradaki dip sos tek başına bir efsane. Bu kadar kıvamlı bir sos görmedim uzun zamandır. Her şeyi alıp götürdü. Hepsi iyiydi" ifadelerini kullandı.

“BİR YARIŞMACININ OYNAYABİLECEĞİ MAKSİMUM OYUNU OYNADIN”

Genelde hayran kaldığı yemekler karşısında kaşık atarak tebrik eden Mehmet Yalçınkaya, "Bu yarışma başladığından beri bir yarışmacının oynayabileceği maksimum oyun 16. Sen de 16 yarışmada oynayarak ana kadronun 16. yarışmacısı oldun."

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLEMEYİ AMAÇLIYORUM"

Ana kadroya girdiği için çok mutlu olan ve heyecandan konuşamayan Sergen ise "Artık kadrodayım çok mutluyum. 16 oyunun 16'sında oynadım. Artık hak ettiğimi düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyorum" şeklinde konuştu.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

Yarışmada ilk 16'ya giren isimler Fatma, Nilhan, Dilara, İbrahim, Tunahan, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Hasan, Tahsin, Eren, Mert, Safanur, Emre ve Sergen oldu.