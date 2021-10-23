23 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Masrafsız kredi açıklaması! 36 ay vadeli...

DHA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 15:37

Alternatif Bank, kış mevsimi öncesi artan ihtiyaçların ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Sonbahar Kredisi sunduğunu duyurdu.


Kış mevsimi öncesi artan ihtiyaçların ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Sonbahar Kredisini sunduğunu duyuran Alternatif Bank, bankanın krediden faydalanmak isteyenlerin, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 36 aya varan vadelerden yararlanabileceğini açıkladı.
 
Bankanın konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, Mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olunabilirken, kredi başvuruları ise bankamızın Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Krediyle ilgili detaylı bilgiye www.alternatifbank.com.tr web sitesinden ulaşılabiliyor denildi.

ETİKETLER

alternatif bank sonbahar kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.