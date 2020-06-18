Maskesiz gezmenin cezası kaç TL? Maskesiz dışarı çıkma cezası…

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlar ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bilim Kurulu'nun önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle, maske takmanın zorunlu olduğu şehir sayısı 48'e yükseldi. Peki, maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar?

İstanbul, Bursa ve Ankara’da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. Alınan karar sonrası Maskesiz gezmenin cezası kaç TL? sorusunda artış oldu. İstanbul, Bursa ve Ankara Valilikleri, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı sonrası vatandaşların maskesiz dışarı çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Alınan karar sonrası maskesiz dışarı çıkmanın cezası merak konusu oldu. Maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar?

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da da uygulanacak maske yasağının ardından kısıtlamaya uymayanlara verilecek ceza da netleşti. Valiliklerin açıklamasına göre maske takmama cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre belirlenecek. Bu kanuna göre 789 liradan 3.180 liraya kadar ceza uygulanacak.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYAN İL SAYISI 48 OLDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 48'e yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi şu şekildedir:Madde 282 - Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 2020 yılı itibariyle, 789 Türk Lirası'ndan 3.180 Türk Lirası'na kadar ceza uygulanacaktır.