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Maskesiz dönem! Tarih belli oldu! 1 Haziran'dan sonra...
Maske kullanımıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Maske kullanımı kalkıyor mu? Uzmanlar 1 Haziran'dan sonra açık alanlarda maske kullanımının kaldırılabileceğini söyledi. Ancak kapalı alanlarda mutlaka maske kullanımının devam etmesi gerektiğinin altını çizdiler.
Maske ile ilgili flaş açıklama geldi. Maske yasağı kalkabilir. Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında da düşüş görüldü. Aşılanmanın hız kazanası da buna eklenince salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.