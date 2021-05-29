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Maskesiz dönem! Tarih belli oldu! 1 Haziran'dan sonra...

Maske kullanımıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Maske kullanımı kalkıyor mu? Uzmanlar 1 Haziran'dan sonra açık alanlarda maske kullanımının kaldırılabileceğini söyledi. Ancak kapalı alanlarda mutlaka maske kullanımının devam etmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Maskesiz dönem! Tarih belli oldu! 1 Haziran'dan sonra... Maske ile ilgili flaş açıklama geldi. Maske yasağı kalkabilir. Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında da düşüş görüldü. Aşılanmanın hız kazanası da buna eklenince salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.
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