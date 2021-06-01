Maskesiz dönem başlıyor! Bakan Koca'dan son dakika maske açıklaması!

Maskesiz dönem ile ilgili flaş açıklama! Maskeler çıkıyor. Bakan Koca tarih verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, "Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir" dedi.

Maske ile ilgili flaş açıklama geldi. Maskesiz dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında soruları cevapladı. Bakan Koca, 'Erken dönemde bir rahatlama bekliyoruz' diyerek, yaz aylarını işaret etti. Sağlık Bakanı, maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih verdi.

Bakan Koca, ''Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi.

Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz Haziran, Temmuz , Ağustos ve Eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

AŞILAMA TAKVİMİNDE SON DURUM

Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi.

''HAZİRAN SONU 20 YAŞA İNER''

Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.