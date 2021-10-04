Maskeler takıldı, kozmetikte göz kategorisine talep arttı

Pandemide, maske takma zorunluluğuna rağmen makyaj ihmal edilmedi. 2020’de 15 milyar liralık büyüklüğe ulaşan kozmetik sektörünün en çok satanlar listesi, küresel salgının etkisiyle yeniden belirlendi. Yıldırım Hacıabdullahoğlu, “Pandemide maske kullanımından dolayı göz makyajına odaklanıldı. Göz kalemi, maskara ve kaş ürünlerinde yüzde 70’lik talep artışı yaşadık. Pandemide ayrıca, kalite ve fiyat avantajı nedeniyle yerli markalara yönelim oldu” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, her yıl yüzde 10 bandında büyüyen kozmetik sektörü, 2020 yılında 15 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Ar-Ge odaklı faaliyetleriyle sektöre yeni ürünler kazandıran yerli markalar, kalite ve fiyat avantajıyla ithal markalara karşı rekabette güç kazandı. Bunun bir yansıması olarak ithalat azalırken, ihracatta dikkat çekici artışlar yaşandı. 2020 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış göstererek 1 milyar dolar sınırını zorlarken, ithalat yüzde 8 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Pandemi öncesinde sektörde yabancı markaların hakimiyeti hissedilirken, ibre tersine döndü. Sektörde üretim tesislerine en yeni teknolojik yatırımları yapan, Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürün geliştirmeye odaklanan yerli markaların hem iç piyasada hem de dünyada bilinirliğini artırdığını vurgulayan kozmetik firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, “Tüketicilerde yerli markalara yönelik bir eğilim oluştu. Yerli markaların yeni yatırımları, iç piyasanın yanı sıra ihracat faaliyetlerini de etkiliyor. Yerli markalar dünya kozmetik pazarının hemen her noktasında kendine bir yer edinmeye başladı” diye konuştu.

KALİTE VE FİYAT AVANTAJI

Pandemiye ve maske kullanımına rağmen iç pazarda kozmetik satışların düşmediğini söyleyen Yıldırım Hacıabdullahoğlu, göz kalemi, maskara ve kaş ürünlerinde yüzde 70’lik talep artışı yaşadıklarını belirtti. Yükselen döviz kurlarının tüketicileri yerli markalara yönelttiğine değinen Yıldırım Hacıabdullahoğlu, “Yerli markalar geliştirdikleri en yeni ürünlerle ithal markalarla yarışacak düzeye ulaştı. Tüketiciler, yerli markaları tercih ederek kaliteli ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satın alabiliyor. Kalite ve fiyat avantajı yerli markaların gücünü artırıyor. Tüketiciler, uygun fiyatlı ürünlerle kişisel bakım bilinci kazanmaya başladı. Makyaj ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerinin de satışları artıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK KOZMETİĞİNİN KALİTESİNİ DÜNYAYA ULAŞTIRIYORUZ