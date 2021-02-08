08 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.532 0.30 EURO 8,5520 0.49
USD 7,0990 0.61 ALTIN 414,350 0.83
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Maskeler hayatımızdan ne zaman çıkacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi!

Maskeler hayatımızdan ne zaman çıkacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi!

08 Şubat 2021 Pazartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 13:27

Maskeler ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Mevcut önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz, herkes aşılanmadığı müddetçe maskenizi çıkartma şansınız yok" açıklamasını yaptı.


Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mutasyon geçiren koronavirüs, aşı ve önlemlere yönelik açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de 30-40 binli rakamları görmüştük kasım ortalarında, o döneme göre karşılaştırdığımızda bir kontrolden söz edebiliriz" diyen Prof. Dr. Yavuz, maskelerin hayatımızdan ne zaman çıkacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Şu an 7-8 bin gibi bir vaka bandındayız, açıkçası 5 binlere düşmüşken buralara gelmek bizi biraz kaygılandırıyor. Kaygılanmamızın nedeni sadece rakamlara bakarak değil, biliyorsunuz bir de bu varyant meselesi var. Özellikle varyant 1 dediğimiz bulaşıcılık özelliği yüksek olan hatta hastalandırdığı kişilerde de ölüm oranının daha yüksek olduğuna dair güçlü kanıtlar çıkan varyant bizleri kaygılandırıyor. Çünkü eğer bu varyant yüzünden bu iş artıyorsa önümüzdeki süreçte mevcut önlemlerle bu varyantı kontrol altına almamız pek mümkün olamıyor. O nedenle mevcut önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz herkese."

Türkiye'de aşılama sürecinin olumlu şekilde seyrettiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, "Şu ana kadar 2.5 milyon aşı yapıldı, ciddi bir istenmeyen etkisinin olmadığını görmüş olduk. Aşının neden olduğu herhangi bir ölüm yok şu ana kadar. Aşının virüse karşı korunması için her iki dozunun yapılmış olması gerekiyor. Yapıldıktan sonra en az 15 gün geçmesi gerekiyor. Aşı özellikle sizi ağır hastalığa karşı koruyor, hastaneye yatmanızı engelliyor ama virüsü alıp boğazınızdan saçmanıza engel olamıyor. Sizin çevrenizde herkes aşılanmadığı müddetçe maskenizi çıkartma şansınız yok. Bütün toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

Maskeler ne zaman çıkacak Maskeler ne zaman çıkacak 2021 Koronavirüs Bilim Kurulu Serap Şimşek Yavuz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.